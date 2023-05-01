دليل الشركات
Akoustis
Akoustis الرواتب

الراتب الوسطي في Akoustis هو $159,200 لمنصب مهندس أجهزة . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Akoustis. آخر تحديث: 8/26/2025

$160K

مهندس أجهزة
$159K
الأسئلة الشائعة

