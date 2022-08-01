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Akash Network
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Akash Network الرواتب

متوسط راتب Akash Network هو $9,368 لـ محلل مالي . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Akash Network. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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محلل مالي
$9.4K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Akash Network هو محلل مالي at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $9,368. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Akash Network هو $9,368.

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