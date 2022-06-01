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Airwallex
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Airwallex الرواتب

نطاق رواتب Airwallex يتراوح من $44,275 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ التسويق في الطرف الأدنى إلى $472,625 لـ مدير علوم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airwallex. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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مدير المنتج
Median $150K
مهندس برمجيات
Median $109K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

عمليات الأعمال
$62.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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55 9
محلل أعمال
$79.6K
تطوير الأعمال
$192K
كبير الموظفين
$215K
خدمة العملاء
$53.6K
مدير علوم البيانات
$473K
عالم البيانات
$146K
التسويق
$44.3K
مدير الشركاء
$154K
مصمم المنتج
$387K
مُوظِّف
$145K
مهندس مبيعات
$352K
مدير هندسة البرمجيات
$111K
المكافآت الشاملة
$122K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Airwallex، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Airwallex هو مدير علوم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $472,625. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Airwallex هو $145,390.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Airwallex

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