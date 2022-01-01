دليل الشركات
Airtable
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Airtable الرواتب

نطاق رواتب Airtable يتراوح من $112,700 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $755,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airtable. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

مهندس برمجيات متكامل

مصمم المنتج
Median $230K
مدير المنتج
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
باحث تجربة المستخدم
Median $423K
مدير هندسة البرمجيات
Median $755K
عالم البيانات
Median $315K
عمليات التسويق
Median $172K
عمليات الأعمال
$388K
محلل أعمال
$162K
خدمة العملاء
$113K
نجاح العملاء
$114K
الموارد البشرية
$116K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$332K
التسويق
$191K
مدير تصميم المنتج
$609K
مُوظِّف
$166K
مهندس مبيعات
$165K
محلل أمن المعلومات
$362K
مهندس حلول
$288K
مدير البرامج التقنية
$470K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Airtable، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Airtable، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Airtable is مدير هندسة البرمجيات met een jaarlijkse totale vergoeding van $755,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Airtable is $278,523.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Airtable

شركات ذات صلة

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى