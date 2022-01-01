Airtable الرواتب

نطاق رواتب Airtable يتراوح من $112,700 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $755,000 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airtable. آخر تحديث: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Airtable، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Airtable، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)
زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.