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Airplane
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Airplane الرواتب

متوسط راتب Airplane هو $196,000 لـ مصمم المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airplane. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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مصمم المنتج
$196K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Airplane هو مصمم المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $196,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Airplane هو $196,000.

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