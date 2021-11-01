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Airkit الرواتب

نطاق رواتب Airkit يتراوح من $173,650 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $259,700 لـ التسويق في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airkit. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $174K
التسويق
$260K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Airkit، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Airkit is التسويق at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $259,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airkit is $216,675.

وظائف مميزة

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