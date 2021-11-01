Airkit الرواتب

نطاق رواتب Airkit يتراوح من $173,650 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $259,700 لـ التسويق في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Airkit. آخر تحديث: 8/5/2025
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25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Airkit، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
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