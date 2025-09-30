دليل الشركات
Airbus
Airbus مهندس برمجيات الرواتب في United Kingdom

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom الوسطية في Airbus £58.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Airbus. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
إجمالي سنوي
£58.3K
المستوى
Lead Software Engineer
الراتب الأساسي
£54.4K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£3.8K
سنوات العمل بالشركة
11+ سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Airbus?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Airbus in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £79,596. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Airbus لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £51,664.

