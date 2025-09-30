يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Airbus من ₹1.23M لكل year لمستوى L1 إلى ₹2.54M لكل year لمستوى l3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹2M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Airbus. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
