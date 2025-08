air up الرواتب

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في air up هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $336,675. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.