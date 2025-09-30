دليل الشركات
AIG
AIG Information Technologist (IT) الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض Information Technologist (IT) in New York City Area الوسطية في AIG $94.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AIG. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
إجمالي سنوي
$94.3K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$94.3K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في AIG?

$160K

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في AIG in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $299,875. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AIG لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area هو $101,300.

