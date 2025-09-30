دليل الشركات
AIG
AIG محلل مالي الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in New York City Area الوسطية في AIG $110K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AIG. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
إجمالي سنوي
$110K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$110K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$12
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في AIG?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
الأسئلة الشائعة

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un محلل مالي en AIG in New York City Area está en una compensación total anual de $200,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AIG para el puesto de محلل مالي in New York City Area es $108,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AIG

