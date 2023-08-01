دليل الشركات
AI21 Labs
AI21 Labs الرواتب

تتراوح رواتب AI21 Labs من $98,225 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $163,785 لمنصب مدير منتج في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في AI21 Labs. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $145K
خدمة العملاء
$98.2K
مدير منتج
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في AI21 Labs هي مدير منتج at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $163,785. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AI21 Labs هو $144,883.

