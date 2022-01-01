دليل الشركات
Afterpay
Afterpay الرواتب

تتراوح رواتب Afterpay من $70,350 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محاسب في الحد الأدنى إلى $278,600 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Afterpay. آخر تحديث: 9/11/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $99.9K
محاسب
$70.4K
محلل أعمال
$149K

محلل بيانات
$119K
عالم بيانات
$83.5K
الموارد البشرية
$279K
التسويق
$177K
مدير منتج
Median $108K
المبيعات
$159K
مدير هندسة البرمجيات
$166K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Afterpay، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Afterpay est de $134,325.

