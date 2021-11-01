دليل الشركات
Aflac
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Aflac الرواتب

تتراوح رواتب Aflac من $54,725 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب الموارد البشرية في الحد الأدنى إلى $302,504 لمنصب عالم بيانات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Aflac. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مساعد إداري
$60.3K
عالم بيانات
$303K
الموارد البشرية
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$101K
مهندس برمجيات
$103K
مدير هندسة البرمجيات
$156K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Aflac هي عالم بيانات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $302,504. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aflac هو $101,505.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Aflac

الشركات ذات الصلة

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى