  • الرواتب
  • مهندس حلول

  • جميع رواتب مهندس حلول

Affirm مهندس حلول الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس حلول in United States في Affirm من $142K إلى $207K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Affirm. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$163K - $186K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$142K$163K$186K$207K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (12.50% ربع سنوي)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Affirm in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $206,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Affirm لوظيفة مهندس حلول in United States هو $141,750.

