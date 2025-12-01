دليل الشركات
Affirm
Affirm محلل أمن سيبراني الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أمن سيبراني في Affirm من CA$237K إلى CA$323K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Affirm. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$183K - $221K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$171K$183K$221K$233K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (12.50% ربع سنوي)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Affirm تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$323,011. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Affirm لوظيفة محلل أمن سيبراني هو CA$236,689.

موارد أخرى

