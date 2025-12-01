دليل الشركات
Affirm
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير تصميم المنتجات

  • جميع رواتب مدير تصميم المنتجات

Affirm مدير تصميم المنتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير تصميم المنتجات in United States في Affirm من $166K إلى $236K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Affirm. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$188K - $214K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$166K$188K$214K$236K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مدير تصميم المنتجات المساهمات في Affirm لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


جدول الاستحقاق

50%

سنة 1

50%

سنة 2

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (12.50% ربع سنوي)

  • 50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Affirm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير تصميم المنتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير تصميم المنتجات في Affirm in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $236,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Affirm لوظيفة مدير تصميم المنتجات in United States هو $166,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Affirm

الشركات ذات الصلة

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.