Aeva
Aeva الرواتب

تتراوح رواتب Aeva من $187,018 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير منتج في الحد الأدنى إلى $477,375 لمنصب مصمم منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Aeva. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $210K
مهندس أجهزة
Median $225K
مهندس ميكانيكي
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
مصمم منتجات
$477K
مدير منتج
$187K
مدير برنامج
$427K
مدير مشروع
$347K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Aeva، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Aeva، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Aeva هي مصمم منتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $477,375. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aeva هو $225,000.

موارد أخرى