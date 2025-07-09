دليل الشركات
AeroTEC
AeroTEC الرواتب

متوسط راتب AeroTEC هو $120,600 لـ مدير البرامج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في AeroTEC. آخر تحديث: 8/15/2025

مدير البرامج
$121K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AeroTEC هو مدير البرامج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $120,600. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AeroTEC هو $120,600.

