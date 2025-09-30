دليل الشركات
Advance Auto Parts مهندس برمجيات الرواتب في Greater Hyderabad Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area الوسطية في Advance Auto Parts ₹3.57M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Advance Auto Parts. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Advance Auto Parts
Lead Developer
Hyderabad, TS, India
إجمالي سنوي
₹3.57M
المستوى
Lead
الراتب الأساسي
₹3.47M
Stock (/yr)
₹105K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Advance Auto Parts?

₹13.94M

رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Advance Auto Parts in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹6,325,638. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Advance Auto Parts for the مهندس برمجيات role in Greater Hyderabad Area is ₹3,397,398.

