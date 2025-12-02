دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in Vietnam في AdStart Media من ₫1.12B إلى ₫1.57B لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AdStart Media. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$46.4K - $53.9K
Vietnam
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في AdStart Media?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في AdStart Media in Vietnam تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₫1,571,581,116. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AdStart Media لوظيفة موارد بشرية in Vietnam هو ₫1,122,557,940.

موارد أخرى

