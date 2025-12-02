دليل الشركات
ADP خدمة العملاء الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ADP. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$41.4K - $49.1K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$36.5K$41.4K$49.1K$51.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في ADP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (Infinity% في كل فترة)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في ADP in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,531,644. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ADP لوظيفة خدمة العملاء in India هو ₹3,191,854.

موارد أخرى

