ADNOC
  • الرواتب
  • مدير مشاريع

  • جميع رواتب مدير مشاريع

ADNOC مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in United Arab Emirates في ADNOC من AED 498K إلى AED 696K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ADNOC. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$147K - $178K
United Arab Emirates
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$136K$147K$178K$189K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في ADNOC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في ADNOC in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 696,006. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ADNOC لوظيفة مدير مشاريع in United Arab Emirates هو AED 498,005.

موارد أخرى

