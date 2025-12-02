دليل الشركات
ADNOC
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس ميكانيكي

  • جميع رواتب مهندس ميكانيكي

ADNOC مهندس ميكانيكي الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس ميكانيكي in United Arab Emirates في ADNOC من AED 389K إلى AED 566K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ADNOC. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$122K - $139K
United Arab Emirates
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$106K$122K$139K$154K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من مهندس ميكانيكي المساهمات في ADNOC لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في ADNOC?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس ميكانيكي الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في ADNOC in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 566,395. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ADNOC لوظيفة مهندس ميكانيكي in United Arab Emirates هو AED 388,796.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ADNOC

الشركات ذات الصلة

  • Dropbox
  • Roblox
  • SoFi
  • Pinterest
  • Coinbase
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.