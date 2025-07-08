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Adani Electricity
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Adani Electricity الرواتب

متوسط راتب Adani Electricity هو $3,604 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Adani Electricity. آخر تحديث: 7/27/2025

$160K

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مدير المنتج
$3.6K
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الأسئلة الشائعة

Adani Electricityで報告された最高給の職種はمدير المنتج at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$3,604です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Adani Electricityで報告された年間総報酬の中央値は$3,604です。

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    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Adani Electricity

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