Acxiom
Acxiom الرواتب

تتراوح رواتب Acxiom من $37,185 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأدنى إلى $162,185 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Acxiom. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $110K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس حلول
Median $100K

مهندس بيانات

عالم بيانات
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
محلل مالي
$144K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$37.2K
مدير مشروع
$83.6K
المبيعات
$80.4K
مدير هندسة البرمجيات
$162K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Acxiom هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $162,185. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Acxiom هو $105,000.

