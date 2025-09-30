دليل الشركات
ACV Auctions
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Buffalo Area

ACV Auctions مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Buffalo Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Buffalo Area الوسطية في ACV Auctions $200K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ACV Auctions. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
إجمالي سنوي
$200K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$40K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ACV Auctions?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في ACV Auctions in Buffalo Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $295,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ACV Auctions لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Buffalo Area هو $200,000.

