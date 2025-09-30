دليل الشركات
ACV Auctions
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Chennai Metropolitan Area

ACV Auctions مهندس برمجيات الرواتب في Chennai Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area الوسطية في ACV Auctions ₹3.22M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ACV Auctions. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
إجمالي سنوي
₹3.22M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹2.6M
Stock (/yr)
₹623K
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ACV Auctions?

₹13.94M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για مهندس برمجيات στην ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,976,073. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ACV Auctions για τον ρόλο مهندس برمجيات in Chennai Metropolitan Area είναι ₹3,219,298.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ACV Auctions

الشركات ذات الصلة

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى