يبلغ مجموع حزمة تعويض موظف توظيف in United States الوسطية في Activision Blizzard $119K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Activision Blizzard. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
إجمالي سنوي
$119K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$114K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Activision Blizzard?

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Activision Blizzard، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موظف توظيف في Activision Blizzard in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Activision Blizzard لوظيفة موظف توظيف in United States هو $124,300.

