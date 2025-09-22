دليل الشركات
Activision Blizzard
Activision Blizzard مدير مشروع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشروع in United States في Activision Blizzard من $108K إلى $151K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Activision Blizzard. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$117K - $142K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$108K$117K$142K$151K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Activision Blizzard، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشروع في Activision Blizzard in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $150,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Activision Blizzard لوظيفة مدير مشروع in United States هو $107,900.

