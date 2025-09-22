دليل الشركات
Activision Blizzard
Activision Blizzard محلل أعمال الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل أعمال in United States في Activision Blizzard من $115K إلى $158K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Activision Blizzard. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$125K - $148K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$115K$125K$148K$158K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Activision Blizzard، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a محلل أعمال at Activision Blizzard in United States sits at a yearly total compensation of $157,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the محلل أعمال role in United States is $115,080.

