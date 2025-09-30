دليل الشركات
Actalent
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Montreal

Actalent مهندس برمجيات الرواتب في Greater Montreal

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Montreal الوسطية في Actalent CA$106K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Actalent. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$106K
المستوى
Mid Level
الراتب الأساسي
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Actalent?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

ለمهندس برمجيات በActalent in Greater Montreal የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የCA$141,100 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በActalent ለمهندس برمجيات ሚና in Greater Montreal የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$106,016 ነው።

