Acronis
Acronis مهندس برمجيات الرواتب في Bulgaria

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Bulgaria الوسطية في Acronis BGN 92.6K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Acronis. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
إجمالي سنوي
BGN 92.6K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
مكافأة
BGN 0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Acronis?

BGN 277K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Acronis in Bulgaria تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره BGN 141,624. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Acronis لوظيفة مهندس برمجيات in Bulgaria هو BGN 86,600.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Acronis

