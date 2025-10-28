دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in Taiwan الوسطية في Accton Technology NT$1.64M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Accton Technology. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$1.64M
المستوى
Advance Engineer
الراتب الأساسي
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Accton Technology in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,162,251. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Accton Technology لوظيفة مهندس أجهزة in Taiwan هو NT$1,181,817.

