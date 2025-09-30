دليل الشركات
Access Industries
Access Industries مهندس برمجيات الرواتب في Greater Toronto Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area الوسطية في Access Industries CA$171K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Access Industries. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Access Industries
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$171K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$171K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Access Industries?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

