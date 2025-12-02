دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in South Africa في Absa Group من ZAR 238K إلى ZAR 340K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Absa Group. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$15.6K - $18.2K
South Africa
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$13.6K$15.6K$18.2K$19.4K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Absa Group?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Absa Group in South Africa تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ZAR 339,734. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Absa Group لوظيفة مدير منتجات in South Africa هو ZAR 238,104.

