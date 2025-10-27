دليل الشركات
Abra
Abra مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Israel الوسطية في Abra ₪227K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Abra. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
إجمالي سنوي
₪227K
المستوى
Junior
الراتب الأساسي
₪227K
Stock (/yr)
₪0
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Abra?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Abra in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪414,480. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Abra لوظيفة مهندس برمجيات in Israel هو ₪237,197.

