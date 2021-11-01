Abnormal AI الرواتب

تتراوح رواتب Abnormal AI من $67,409 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأدنى إلى $623,603 لمنصب موارد بشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Abnormal AI . آخر تحديث: 11/14/2025