Abnormal AI
Abnormal AI الرواتب

تتراوح رواتب Abnormal AI من $67,409 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مدير برامج تقنية في الحد الأدنى إلى $623,603 لمنصب موارد بشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Abnormal AI. آخر تحديث: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
مهندس برمجيات
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

مهندس البرمجيات الخلفية

مدير منتجات
Median $200K
محلل أمن سيبراني
Median $181K

موارد بشرية
$624K
تسويق
$208K
عمليات التسويق
$214K
مسؤول توظيف
$199K
مبيعات
$236K
مدير هندسة البرمجيات
$585K
مدير برامج تقنية
$67.4K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Abnormal AI، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Abnormal AI هي موارد بشرية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $623,603. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Abnormal AI هو $210,816.

