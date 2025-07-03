Aberdeen الرواتب

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Aberdeen είναι مهندس برمجيات at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $57,439. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.