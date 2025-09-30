دليل الشركات
ABBYY
ABBYY مهندس برمجيات الرواتب في Hungary

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Hungary الوسطية في ABBYY HUF 28.19M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABBYY. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
إجمالي سنوي
HUF 28.19M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
مكافأة
HUF 0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ABBYY?

HUF 56.4M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um مهندس برمجيات na ABBYY in Hungary situa-se numa remuneração total anual de HUF 34,507,330. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ABBYY para a função de مهندس برمجيات in Hungary é HUF 22,317,081.

موارد أخرى