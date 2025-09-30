دليل الشركات
ABBYY
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Budapest Metropolitan Area

ABBYY مهندس برمجيات الرواتب في Budapest Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Budapest Metropolitan Area الوسطية في ABBYY HUF 28.19M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABBYY. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
إجمالي سنوي
HUF 28.19M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
مكافأة
HUF 0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ABBYY?

HUF 56.4M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí مهندس برمجيات tại ABBYY in Budapest Metropolitan Area có tổng thu nhập hàng năm là HUF 34,507,330. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ABBYY cho vị trí مهندس برمجيات in Budapest Metropolitan Area là HUF 22,317,081.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ABBYY

الشركات ذات الصلة

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى