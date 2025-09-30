يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Metropoolregio Eindhoven في ABB من €81K لكل year لمستوى Software Engineer إلى €88.5K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Metropoolregio Eindhoven الوسطية yearياً €84.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
