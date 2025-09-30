يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Italy في ABB من €43.4K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى €50.2K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Italy الوسطية yearياً €43.4K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد