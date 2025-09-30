دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Italy في ABB من €43.4K لكل year لمستوى Associate Software Engineer إلى €50.2K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Italy الوسطية yearياً €43.4K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في ABB?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس شبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ABB in Italy تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €60,986. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ABB لوظيفة مهندس برمجيات in Italy هو €43,426.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ABB

