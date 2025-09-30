دليل الشركات
  الرواتب
  مهندس برمجيات

  جميع رواتب مهندس برمجيات

  Greater Zurich Area

ABB مهندس برمجيات الرواتب في Greater Zurich Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Greater Zurich Area في ABB CHF 122K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Zurich Area الوسطية yearياً CHF 118K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025

اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في ABB?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس شبكات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ABB in Greater Zurich Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 137,784. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ABB لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Zurich Area هو CHF 100,680.

