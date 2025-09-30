دليل الشركات
ABB
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

  • Greater Zurich Area

ABB مدير منتج الرواتب في Greater Zurich Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CHF 117K - CHF 136K
Switzerland
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CHF 108KCHF 117KCHF 136KCHF 152K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من مدير منتج المساهمات في ABB لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

CHF 134K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.


ساهم
ما هي المستويات المهنية في ABB?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un مدير منتج en ABB in Greater Zurich Area tiene una compensación total anual de CHF 151,721. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ABB para el puesto de مدير منتج in Greater Zurich Area es CHF 108,372.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ABB

الشركات ذات الصلة

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى