¿Cuál es el salario más alto de مدير منتج en ABB in Greater Zurich Area?
El paquete salarial más alto reportado para un مدير منتج en ABB in Greater Zurich Area tiene una compensación total anual de CHF 151,721. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto les pagan a los empleados de مدير منتج en ABB in Greater Zurich Area?
La compensación total anual promedio reportada en ABB para el puesto de مدير منتج in Greater Zurich Area es CHF 108,372.