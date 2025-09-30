دليل الشركات
ABB مهندس كهربائي الرواتب في Canada

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ABB. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$94.4K - CA$110K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$83.3KCA$94.4KCA$110KCA$121K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

💰 عرض الكل الرواتب

CA$226K

ما هي المستويات المهنية في ABB?

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس كهربائي at ABB in Canada sits at a yearly total compensation of CA$120,839. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the مهندس كهربائي role in Canada is CA$83,267.

