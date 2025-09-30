لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.
What is the highest مهندس كهربائي salary at ABB in Canada?
The highest paying salary package reported for a مهندس كهربائي at ABB in Canada sits at a yearly total compensation of CA$120,839. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
How much do ABB مهندس كهربائي employees get paid in Canada?
The median yearly total compensation reported at ABB for the مهندس كهربائي role in Canada is CA$83,267.