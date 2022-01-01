دليل الشركات
ABB
ABB الرواتب

تتراوح رواتب ABB من $6,349 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $191,040 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ABB. آخر تحديث: 9/8/2025

مهندس برمجيات
Median $82.9K
مهندس أجهزة
Median $120K
مصمم منتجات
Median $98K

عالم بيانات
Median $39.4K
محلل مالي
Median $9.3K
محاسب
$53.2K
محلل أعمال
$114K
مهندس تحكم
$28.6K
كاتب إعلاني
$45.2K
خدمة العملاء
$6.3K
التسويق
$17.9K
مهندس ميكانيكي
$63.5K
مدير منتج
$151K
مدير مشروع
$154K
المبيعات
$86.8K
مهندس مبيعات
$50.6K
محلل أمن سيبراني
$32.5K
مهندس حلول
$191K
مدير برنامج تقني
$76.1K
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at ABB is مهندس حلول at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB is $63,528.

