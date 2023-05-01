دليل الشركات
88rising
88rising الرواتب

الراتب الوسطي في 88rising هو $127,133 لمنصب مدير مشروع . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في 88rising. آخر تحديث: 9/2/2025

$160K

مدير مشروع
$127K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في 88rising هي مدير مشروع at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $127,133. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 88rising هو $127,133.

