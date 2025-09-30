يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Dallas Area في 7-Eleven من $136K لكل year لمستوى Software Engineer II إلى $171K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $156K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 7-Eleven. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
