  الرواتب
  مهندس برمجيات

  جميع رواتب مهندس برمجيات

  Greater Dallas Area

7-Eleven مهندس برمجيات الرواتب في Greater Dallas Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Dallas Area في 7-Eleven من $136K لكل year لمستوى Software Engineer II إلى $171K لكل year لمستوى Lead Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $156K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 7-Eleven. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
عرض 1 مستويات أكثر
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في 7-Eleven?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في 7-Eleven in Greater Dallas Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $173,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 7-Eleven لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Dallas Area هو $157,000.

