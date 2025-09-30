دليل الشركات
7-Eleven
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

  • Greater Dallas Area

7-Eleven مدير منتج الرواتب في Greater Dallas Area

يتراوح تعويض مدير منتج in Greater Dallas Area في 7-Eleven من $179K لكل year لمستوى Senior Product Manager إلى $190K لكل year لمستوى Lead Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $178K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 7-Eleven. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في 7-Eleven?

الأسئلة الشائعة

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa مدير منتج katika 7-Eleven in Greater Dallas Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $200,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika 7-Eleven kwa jukumu la مدير منتج in Greater Dallas Area ni $180,000.

