يتراوح تعويض مدير منتج in Greater Dallas Area في 7-Eleven من $179K لكل year لمستوى Senior Product Manager إلى $190K لكل year لمستوى Lead Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Dallas Area الوسطية yearياً $178K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 7-Eleven. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
